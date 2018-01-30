Кабінет Міністрів України виключив Естонію, Латвію, Грузію, Угорщину і Мальту з ризикових країн в частині контролю над трансфертним ціноутворенням.
Дивися повний текст Україна вилучила п'ять країн зі списку офшорів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:01
Україна вилучила п'ять країн зі списку офшорів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вилучила п'ять країн зі списку офшорів.
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:01
Знаю массу примеров, когда использовали Латвию как прокладку. Не знаю, сколь правомерно ее из этого списка исключать. О Мальте не знаю, но сам факт (островная страна с англосаксонским правом) в пользу того, чтобы ее считать оффшором
реклама
|