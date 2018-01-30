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Україна вилучила п'ять
країн зі списку офшорів

Україна вилучила п'ять країн зі списку офшорів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:01

Україна вилучила п'ять країн зі списку офшорів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України виключив Естонію, Латвію, Грузію, Угорщину і Мальту з ризикових країн в частині контролю над трансфертним ціноутворенням.

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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:01

Знаю массу примеров, когда использовали Латвию как прокладку. Не знаю, сколь правомерно ее из этого списка исключать. О Мальте не знаю, но сам факт (островная страна с англосаксонским правом) в пользу того, чтобы ее считать оффшором
max_us_ua
 
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