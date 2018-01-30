Найближчим часом в Україні планують знову змінити спосіб реєстрації громадян за місцем проживання
Дивися повний текст Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять радянської спадщини і що запропонують натомість.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 17:06
Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять радянської спадщини і що запропонують натомість.
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:06
Решил вопрос прописки очень просто - семья прописана в квартире, которую сдаю. Менять что-либо не планирую и поэтому мне в принципе наплевать, что там придумают власти.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:09
Re: Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...
Декларативный принцип?
Так он и сейчас по закону декларативный, сами же пишете.
Или статью писали чукчи?
Совсем декларативный.
То есть ничего не поменяется.
Ну такое.
То есть станет только хуже. :)
Будет весело.
Нужно будет прописаться в хате Порошенки. :)
Пускай потом меня выселяет.
Адресок не подкинете?
Этот закон проблемы не решает, он их создает.
Ксерокопия страницы прописки разве не канает?
Это все ахинея.
А если мне в падло платить за коммуналку?
Пускай хозяева дома платят.
Или без оплаты коммуналки нельзя открыть счет?
Ну да, демократично.
А у нас не так же?
Шта?
Это тезисы каких годов?
Если без регистрации нету прав, то это ли не ограничение прав.
Есть смайлик "убейся об стену", чет не нахожу.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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