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Скасування прописки в Україні:
як громадян позбавлять...

Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:06

Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом в Україні планують знову змінити спосіб реєстрації громадян за місцем проживання

Дивися повний текст Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять радянської спадщини і що запропонують натомість.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:06

Решил вопрос прописки очень просто - семья прописана в квартире, которую сдаю. Менять что-либо не планирую и поэтому мне в принципе наплевать, что там придумают власти.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:09

Re: Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...

Декларативный принцип?
Так он и сейчас по закону декларативный, сами же пишете.

Или статью писали чукчи?

Щоб зареєструватися, людині потрібно спочатку отримати право на проживання.

Совсем декларативный.
То есть ничего не поменяется.

Ну такое.

Крім того, для захисту інтересів власників органи реєстрації зможуть перевіряти підстави реєстрації за певними критеріями і скасовувати її в разі необхідності.

То есть станет только хуже. :)

Власник житла буде отримувати повідомлення про реєстрацію іншої особи. Йому представлять можливість оскаржити реєстрацію в органі реєстрації. Закон передбачає штрафи для громадян, які будуть зловживати декларативною реєстрацією.

Будет весело.
Нужно будет прописаться в хате Порошенки. :)
Пускай потом меня выселяет.
Адресок не подкинете?

Ще одна проблема, яку покликаний вирішити закон

Этот закон проблемы не решает, он их создает.

Це звільнить українців від необхідності отримувати і надавати величезну кількість довідок про реєстрацію місця проживання

Ксерокопия страницы прописки разве не канает?

У Франції в разі оренди житла можна повідомити про це відповідні органи та оформити на своє ім’я оплату за комунальні послуги. Цей рахунок можна використовувати як свідоцтво реєстрації у разі відкриття картки в банку.

Это все ахинея.
А если мне в падло платить за коммуналку?
Пускай хозяева дома платят.
Или без оплаты коммуналки нельзя открыть счет?
Ну да, демократично.

В цілому ж в Європі для реєстрації користуються визначенням «підтвердження фактичної адреси». Для проходження цієї процедури досить подати рукописну заяву власника житла.

А у нас не так же?

Таким чином, у західних країнах реєстрація в першу чергу є інструментом для того, щоб забезпечити громадянам комфортне життя і можливість реалізувати їхні права. У пострадянських країнах вона досі служить інструментом контролю та обмеження прав людини.

Шта?
Это тезисы каких годов?
Если без регистрации нету прав, то это ли не ограничение прав.
Есть смайлик "убейся об стену", чет не нахожу.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
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M-A-X
 
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