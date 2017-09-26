RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Землю поза межами населених
пунктів передадуть у...

Землю поза межами населених пунктів передадуть у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:09

Землю поза межами населених пунктів передадуть у...

Пропонуємо до обговорення:
Передачу земель здійснять до кінця року.

Дивися повний текст Землю поза межами населених пунктів передадуть у власність громадам - рішення Кабміну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:09

Розпочався черговий етап дерибану землі.
khov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 23.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua, PavelF і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 02 січ, 2018 12:12
32 2856
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 16:09
27661
Близько 90% ринку таксі в Україні перебуває поза...
R2 » Вів 26 вер, 2017 21:05
2 356
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 жов, 2017 10:37
1masterof
Продати землю в Україні готові 5-8% її власників - експерт
R2 » П'ят 15 вер, 2017 23:31
1 357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 вер, 2017 23:31
tyson20072007
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.