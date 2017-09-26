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Землю поза межами населених пунктів передадуть у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Передачу земель здійснять до кінця року.
Дивися повний текст Землю поза межами населених пунктів передадуть у власність громадам - рішення Кабміну
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Додано: Сер 31 січ, 2018 17:09
Розпочався черговий етап дерибану землі.
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