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У Польщі заборонили
торгівлю по неділях

У Польщі заборонили торгівлю по неділях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:52

У Польщі заборонили торгівлю по неділях

Пропонуємо до обговорення:
Президент Польщі Анджей Дуда 30 січня підписав закон, який забороняє роботу магазинів по неділях.

Дивися повний текст У Польщі заборонили торгівлю по неділях.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:52

А украинцев винят что пашут( круглосуточно 7 дней в неделю) мало
Moimir
 
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От закона пахнет клерикализацией, ставшев в Польше, к сожалению, трендом
max_us_ua
 
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