Президент Польщі Анджей Дуда 30 січня підписав закон, який забороняє роботу магазинів по неділях.
Дивися повний текст У Польщі заборонили торгівлю по неділях.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 18:52
У Польщі заборонили торгівлю по неділях
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Дивися повний текст У Польщі заборонили торгівлю по неділях.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:30
От закона пахнет клерикализацией, ставшев в Польше, к сожалению, трендом
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