Президент Польщі Анджей Дуда 30 січня підписав закон, який забороняє роботу магазинів по неділях.
Дивися повний текст У Польщі заборонили торгівлю по неділях.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 18:52
У Польщі заборонили торгівлю по неділях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі заборонили торгівлю по неділях.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:30
От закона пахнет клерикализацией, ставшев в Польше, к сожалению, трендом
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:49
Маразматизацией скорее. Запрещать - не вариант.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 01 лют, 2018 06:50
Да в Польше еще при коммуне в небольших городках по воскресеньям никто не торговал,т.к. Польша глубоко католическая страна.
back in USSR
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