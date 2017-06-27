Об этом сообщил замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.
Дивися повний текст В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:13
В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ.
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:20
Не хочется быть пессимистом (но как говорится - пессимист - это что то знающий оптимист), мы банкроты!
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:24
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