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До Держгеокадастру за отриманням
землі звернулися 190...

До Держгеокадастру за отриманням землі звернулися 190...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:25

До Держгеокадастру за отриманням землі звернулися 190...

Пропонуємо до обговорення:
За даними «земельного» відомства, задовольнити вдалося 136 тис. заявок.

Дивися повний текст До Держгеокадастру за отриманням землі звернулися 190 тис. атошників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:25

ув.журнализты.Прежде чем вот это....публиковать,рекомендую вам съездить на сборы АТОшников(которые проходят раз в год).И вы узнаете сколько получило из 1000 вояк земельных наделов.Хотя и не в земле дело,а в том ,что вы всякую дурню публикуете,типа -Абы було.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:33

Какая разница, сколько обратилось, если до последнего времени государство на всех уровнях (от сельсовета до Кабмина) упиралось рогом, чтобы эти земли не выделять
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:22

Наш президент уверял, что ЗП в день будет 1000 грн! И чё?
сова
 
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