За даними «земельного» відомства, задовольнити вдалося 136 тис. заявок.
Дивися повний текст До Держгеокадастру за отриманням землі звернулися 190 тис. атошників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:25
До Держгеокадастру за отриманням землі звернулися 190...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Держгеокадастру за отриманням землі звернулися 190 тис. атошників.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:25
ув.журнализты.Прежде чем вот это....публиковать,рекомендую вам съездить на сборы АТОшников(которые проходят раз в год).И вы узнаете сколько получило из 1000 вояк земельных наделов.Хотя и не в земле дело,а в том ,что вы всякую дурню публикуете,типа -Абы було.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:33
Какая разница, сколько обратилось, если до последнего времени государство на всех уровнях (от сельсовета до Кабмина) упиралось рогом, чтобы эти земли не выделять
реклама
|