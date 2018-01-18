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У Туреччині вперше купили
футболіста за біткойни

У Туреччині вперше купили футболіста за біткойни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:32

У Туреччині вперше купили футболіста за біткойни

Пропонуємо до обговорення:
Нові віяння з криптовалютою добралися і до футболу. Вперше в історії трансфер футболіста був здійснений за криптовалюту. Про це повідомляє FutbolArena у своєму Twitter.

Дивися повний текст У Туреччині вперше купили футболіста за біткойни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:32

Когда уже я прочту новость, что в Украине впервые продали (на органы желательно) депутата, премьера, судью и тд (хоть за ржавую копейку, Бог с ними, с битками)
max_us_ua
 
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