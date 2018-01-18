Нові віяння з криптовалютою добралися і до футболу. Вперше в історії трансфер футболіста був здійснений за криптовалюту. Про це повідомляє FutbolArena у своєму Twitter.
Дивися повний текст У Туреччині вперше купили футболіста за біткойни.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:32
У Туреччині вперше купили футболіста за біткойни
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Дивися повний текст У Туреччині вперше купили футболіста за біткойни.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:32
Когда уже я прочту новость, что в Украине впервые продали (на органы желательно) депутата, премьера, судью и тд (хоть за ржавую копейку, Бог с ними, с битками)
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