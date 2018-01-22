Співробітники митниці виявили спробу ввезення на територію України обладнання для видобутку криптовалют на 13 млн грн.
Дивися повний текст Митники заблокували ввезення в Україну обладнання для майнінгу на 13 млн грн.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:14
Митники заблокували ввезення в Україну обладнання для...
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Дивися повний текст Митники заблокували ввезення в Україну обладнання для майнінгу на 13 млн грн.
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18
В Европу через жony!
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:30
А недавно кто-то из керманычей скыглил, что доля Украины в майнинге упала с 60% до 3%
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:44
может это и не видеокарты, а готовые фермы для майнинга или асики.
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