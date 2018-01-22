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Митники заблокували ввезення
в Україну обладнання для...

Митники заблокували ввезення в Україну обладнання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:14

Митники заблокували ввезення в Україну обладнання для...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники митниці виявили спробу ввезення на територію України обладнання для видобутку криптовалют на 13 млн грн.

Дивися повний текст Митники заблокували ввезення в Україну обладнання для майнінгу на 13 млн грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:15

Что ж это за видеокарты по стоимости 2500 долларов в Гонконге ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18

  civ написав:Что ж это за видеокарты по стоимости 2500 долларов в Гонконге ?


И весом под 5 кил.
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summacut
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:30

А недавно кто-то из керманычей скыглил, что доля Украины в майнинге упала с 60% до 3%
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:44

  civ написав:Что ж это за видеокарты по стоимости 2500 долларов в Гонконге ?

может это и не видеокарты, а готовые фермы для майнинга или асики.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:47

  civ написав:Что ж это за видеокарты по стоимости 2500 долларов в Гонконге ?

2500 это еще не предел. Под эти х-ки подходит Nvidia Titan V https://hitech.vesti.ru/article/712792/

Есть и варианты подороже, которые заточены под майнинг:
Nvidia Tesla V100 по 5000 дол. http://cryptoage.com/ru/878-nvidia-tesl ... ereum.html

Но как таможня решила где они будут в будущем использованы? Наняли экстрасенса? Может поштучно продавать их будут или ребята украинский суперкомпьютер собирают :mrgreen:
EKO
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