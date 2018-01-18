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Nord Stream 2 отримала
дозвіл на будівництво в...

Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:34

Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

Пропонуємо до обговорення:
Nord Stream 2 AG в середу отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію морської частини газопроводу "Північний потік 2" в територіальних водах Німеччини і сухопутної частини в районі Любміна поблизу Грайфсвальда.

Дивися повний текст Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в територіальних водах Німеччини.
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мда
bodia1406
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:21

пока второй построят - первый уже сгниет. Трубы в морской воде лежат не больше 20 лет.
И опять к нам. или третий строить , если к тому времени денег хватит и газа.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:39

yarg
Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет.
https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/
alex_avs
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:51

  alex_avs написав:yarg Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет. https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/

Зачем ты ему пишешь. Это же просто троль. Трубу кстати начинают строить 1 апреля, на день дурака. И тарифы в Украине тоже подымают 1 апреля.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:31

  alex_avs написав:yarg
Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет.
https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/


а что же они еще напишут? ну не правду же...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:32

  Золотой батон написав:
  alex_avs написав:yarg Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет. https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/

Зачем ты ему пишешь. Это же просто троль. Трубу кстати начинают строить 1 апреля, на день дурака. И тарифы в Украине тоже подымают 1 апреля.


я тролль ? а не ты ,который придумал повышение цен с 1 апреля ? да и начало строительства...
yarg
 
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