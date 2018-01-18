Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

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Nord Stream 2 AG в середу отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію морської частини газопроводу "Північний потік 2" в територіальних водах Німеччини і сухопутної частини в районі Любміна поблизу Грайфсвальда.
yarg Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет. https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/
alex_avs написав:yarg Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет. https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/
Зачем ты ему пишешь. Это же просто троль. Трубу кстати начинают строить 1 апреля, на день дурака. И тарифы в Украине тоже подымают 1 апреля.
alex_avs написав:yarg Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет. https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/
alex_avs написав:yarg Проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» не предполагается на протяжении всего минимального срока эксплуатации 50 лет. Благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну газопровода вероятность повреждения и деформации труб очень низкая. Фактически, вероятность поломки или утечки составляет одно событие за 100 тысяч лет. https://www.nord-stream.com/ru/ekspluat ... uzhivanie/
Зачем ты ему пишешь. Это же просто троль. Трубу кстати начинают строить 1 апреля, на день дурака. И тарифы в Украине тоже подымают 1 апреля.
я тролль ? а не ты ,который придумал повышение цен с 1 апреля ? да и начало строительства...