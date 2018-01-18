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Nord Stream 2 отримала
дозвіл на будівництво в...

Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:48

  yarg написав: Трубы в морской воде лежат не больше 20 лет.


Можете доказать?
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  yarg написав: я тролль ? а не ты ,который придумал повышение цен с 1 апреля ? да и начало строительства...

https://atn.ua/ekonomika/v-ukraine-s-1-aprelya-podorozhaet-gaz-dlya-naseleniya
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Re: Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

  cccp30000 написав:Главное чтобы было куда возвращаться. А то рефлрматоры декоммунизируют ГТС советской постройки, как памятник оккупации совковой газовой иглы.

Не, не, декоммунизаторы имеют гибкие принципы. Он уже объяснял, что это "трофей", поэтому будут оплевывать, но пользоваться.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:56

  cccp30000 написав:
  yarg написав:пока второй построят - первый уже сгниет. Трубы в морской воде лежат не больше 20 лет.
И опять к нам. или третий строить , если к тому времени денег хватит и газа.

Главное чтобы было куда возвращаться. А то рефлрматоры декоммунизируют ГТС советской постройки, как памятник оккупации совковой газовой иглы.


ее строили не какие-то "коммунисты" - а украинский народ. Поэтому - какая "декомунизация" ? декомунизировать вы будете программу кпсс и гимн ссср.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:22

  Reddick написав:Вот такие помощники из ЕС. Меркель орала и возмущалась громче всех, про агрессию в Украине, а на деле- бабло побеждает зло.

Ее главная задача беспокоится о своей стране. Обещания со стороны Украины не были выполнены. Она все правильно делает.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:07

Re: Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

Знала бы небесная сотня что будет сейчас, то и не пошла бы на штурм ментов. Вообще люди бы не вышли на Майдан.
А европа все таки гнилая. Нафиг вы туда катаетесь да бабки вывозите?
Европа санкции вводила за то что в Украине земли аннексировали или за то что Украина должна реформы сделать? Кого обманываем?
Подождите, еще будет восстановлена Берлинская стена. Доиграется гнилятина.
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