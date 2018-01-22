Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:26

  sequence написав:чувствуется уровень: пХобот строчит сообщения один за другим - по смысловой нагрузке, как и полагается у тролей ниже плинтуса, по злобе на достойном зрады уровне, количество в норме. З/п за пост, похоже подняли


ну какая злоба ?
как обычно - ватаны ругают самостоятельность и независимость нашей страны как источник всех бед 20 века , а мы с них смеемся. Не первый и не последний раз.

Скажу больше - это все проходит даже безотносительно к текущей ситуации , так что я даже не порохобот. Эти дискуссии и при яныке шли. и я то же самое отвечал :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:54

  yarg написав:
ну какая злоба ?
как обычно - ватаны ругают самостоятельность и независимость нашей страны как источник всех бед 20 века , а мы с них смеемся. Не первый и не последний раз.

Скажу больше - это все проходит даже безотносительно к текущей ситуации , так что я даже не порохобот. Эти дискуссии и при яныке шли. и я то же самое отвечал :)

кто кого ругает? где самостоятельность? где независимость? как может быть независима и самостоятельна страна, в которой "экспэрды" финансового сайта делают ставки на "дадут/не дадут кредит МВФ"? не иначе, вы з Луны впалы - по сабжу (газу) независимость могла бы быть если ваши начальники начали бы разработки сланцев, шельфов etc. А не занимались тем, что премии ни за что себе выписывали
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:10

  sequence написав:
  yarg написав:
ну какая злоба ?
как обычно - ватаны ругают самостоятельность и независимость нашей страны как источник всех бед 20 века , а мы с них смеемся. Не первый и не последний раз.

Скажу больше - это все проходит даже безотносительно к текущей ситуации , так что я даже не порохобот. Эти дискуссии и при яныке шли. и я то же самое отвечал :)

кто кого ругает? где самостоятельность? где независимость? как может быть независима и самостоятельна страна, в которой "экспэрды" финансового сайта делают ставки на "дадут/не дадут кредит МВФ"? не иначе, вы з Луны впалы - по сабжу (газу) независимость могла бы быть если ваши начальники начали бы разработки сланцев, шельфов etc. А не занимались тем, что премии ни за что себе выписывали


независимые страны тоже берут кредиты. у Италии долг под триллион долларов - он в 20 раз более зависима чем мы ? И газ они весь импортируют.... А мы половину добываем своего...
ну и - мои начальники (когда они были) - никакого отношения к газу не имели.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:25

  yarg написав:ой да... мелкий мошенник Гольдарб , разыскиваемый по делам о воровстве в министерстве обороны стал экспертом по газу.

1) А зачем его разыскивать если он не скрывается появляясь регулярно на ньюсон?
2) Как насчет более крупных жуликов начиная с президента?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:20

  slavek написав:
  yarg написав:ой да... мелкий мошенник Гольдарб , разыскиваемый по делам о воровстве в министерстве обороны стал экспертом по газу.

1) А зачем его разыскивать если он не скрывается появляясь регулярно на ньюсон?
2) Как насчет более крупных жуликов начиная с президента?



1 - да , он уже перестал прятатся. я упустил.
https://skelet-info.org/maksim-goldarb- ... to-tyurmy/

2 - та президента все ругают , это понятно. Но это не оправдание для мелких воришек , которые стали в фейсбучке "икспердами па всем вапросам".
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:43

  yarg написав:..

независимые страны тоже берут кредиты. у Италии долг под триллион долларов - он в 20 раз более зависима чем мы ? И газ они весь импортируют.... А мы половину добываем своего...
ну и - мои начальники (когда они были) - никакого отношения к газу не имели.

Италия - ваще неудачный пример. Во всей Европе с ужасом смотрят на их долги, понимая, что Греция - то такэ, в сравнении с ними. Кстати по газо-нефтянке вы сильно ошибаетесь - у них один Eni чего стоит - куча проектов по всему миру
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:08

  sequence написав:
  yarg написав:..

независимые страны тоже берут кредиты. у Италии долг под триллион долларов - он в 20 раз более зависима чем мы ? И газ они весь импортируют.... А мы половину добываем своего...
ну и - мои начальники (когда они были) - никакого отношения к газу не имели.

Италия - ваще неудачный пример. Во всей Европе с ужасом смотрят на их долги, понимая, что Греция - то такэ, в сравнении с ними. Кстати по газо-нефтянке вы сильно ошибаетесь - у них один Eni чего стоит - куча проектов по всему миру


неудачный ? ну ладно. Испания. Столб и основе евросоюза. тот же триллион долгов. Или вот - Германия. Внешний долг под 5 триллионов евро.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B3%D1%83
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:25

  yarg написав:2 - та президента все ругают , это понятно.


А есть за что хвалить?
back in USSR
slavek
 
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