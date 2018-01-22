Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

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sequence написав:чувствуется уровень: пХобот строчит сообщения один за другим - по смысловой нагрузке, как и полагается у тролей ниже плинтуса, по злобе на достойном зрады уровне, количество в норме. З/п за пост, похоже подняли
ну какая злоба ? как обычно - ватаны ругают самостоятельность и независимость нашей страны как источник всех бед 20 века , а мы с них смеемся. Не первый и не последний раз.
Скажу больше - это все проходит даже безотносительно к текущей ситуации , так что я даже не порохобот. Эти дискуссии и при яныке шли. и я то же самое отвечал
yarg написав: ну какая злоба ? как обычно - ватаны ругают самостоятельность и независимость нашей страны как источник всех бед 20 века , а мы с них смеемся. Не первый и не последний раз.
Скажу больше - это все проходит даже безотносительно к текущей ситуации , так что я даже не порохобот. Эти дискуссии и при яныке шли. и я то же самое отвечал
кто кого ругает? где самостоятельность? где независимость? как может быть независима и самостоятельна страна, в которой "экспэрды" финансового сайта делают ставки на "дадут/не дадут кредит МВФ"? не иначе, вы з Луны впалы - по сабжу (газу) независимость могла бы быть если ваши начальники начали бы разработки сланцев, шельфов etc. А не занимались тем, что премии ни за что себе выписывали
yarg написав: ну какая злоба ? как обычно - ватаны ругают самостоятельность и независимость нашей страны как источник всех бед 20 века , а мы с них смеемся. Не первый и не последний раз.
Скажу больше - это все проходит даже безотносительно к текущей ситуации , так что я даже не порохобот. Эти дискуссии и при яныке шли. и я то же самое отвечал
кто кого ругает? где самостоятельность? где независимость? как может быть независима и самостоятельна страна, в которой "экспэрды" финансового сайта делают ставки на "дадут/не дадут кредит МВФ"? не иначе, вы з Луны впалы - по сабжу (газу) независимость могла бы быть если ваши начальники начали бы разработки сланцев, шельфов etc. А не занимались тем, что премии ни за что себе выписывали
независимые страны тоже берут кредиты. у Италии долг под триллион долларов - он в 20 раз более зависима чем мы ? И газ они весь импортируют.... А мы половину добываем своего... ну и - мои начальники (когда они были) - никакого отношения к газу не имели.
независимые страны тоже берут кредиты. у Италии долг под триллион долларов - он в 20 раз более зависима чем мы ? И газ они весь импортируют.... А мы половину добываем своего... ну и - мои начальники (когда они были) - никакого отношения к газу не имели.
Италия - ваще неудачный пример. Во всей Европе с ужасом смотрят на их долги, понимая, что Греция - то такэ, в сравнении с ними. Кстати по газо-нефтянке вы сильно ошибаетесь - у них один Eni чего стоит - куча проектов по всему миру
независимые страны тоже берут кредиты. у Италии долг под триллион долларов - он в 20 раз более зависима чем мы ? И газ они весь импортируют.... А мы половину добываем своего... ну и - мои начальники (когда они были) - никакого отношения к газу не имели.
Италия - ваще неудачный пример. Во всей Европе с ужасом смотрят на их долги, понимая, что Греция - то такэ, в сравнении с ними. Кстати по газо-нефтянке вы сильно ошибаетесь - у них один Eni чего стоит - куча проектов по всему миру