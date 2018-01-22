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Nord Stream 2 отримала
дозвіл на будівництво в...

Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 10:04

  slavek написав:
  yarg написав:в основном справляется. Я понимаю - завышенные ожидания , все такое .. но будем обьективны.


И с чем он справился кроме безвиза за 3 года?
С войной,экономикой, убылью населения из-за эмиграции....?

и с войной. Вы же не надеялись , что мы победим россию , у которой военный бюджет больше нашего государственного в 3 раза. Но на весну 2014 у нас было десяток тысяч перепуганных призывников и кучка ржавых танков без аккумуляторов. А сейчас - армия. Вон - крылатые ракеты делаем ,чего небыло никогда.

Экономика стабилизировалась , потихоньку растет. Медленно , но... Зарплаты подтягиваются. Рассказать о швеях-мотористках , которым платят от 12000 гривен. А на меньшее они не идут? Если что - это 400 долларов .

убыль населения из-за миграции была и раньше. это не что-то новое. Вы думаете предизент взмахом волшебной палочки переломит 20летний тренд ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:40

  yarg написав:в основном справляется. Я понимаю - завышенные ожидания , все такое .. но будем обьективны.


Свобода народа зависит от способа, в который он взаимодействует с властью. Следует создать действенные механизмы гражданского, правового и политического контроля за действиями власти. Элементом такого контроля является возможность для граждан получить исчерпывающую информацию о решениях государственных органов и органов местного самоуправления. Такими же открытыми должны быть кадровая политика и деятельность каждого чиновника, его состояние и доходы, расходы госслужащих и их семей.
Источник: http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibor ... -2014.html

И хотя управления экономическими процессами относится к компетенции Правительства, Президент как гарант Конституции, прав и свобод обязан создать условия для свободной инновационной экономики и социальной справедливости. Что для этого надо?
Реформировать правоохранительную систему (суды, милицию, СБУ, прокуратуру) - значит, создать предпосылки успешности всех изменений, в том числе и в экономике. Только независимый суд может обеспечить защиту прав и свобод и неприкосновенность собственности, что важно для притока в страну инвестиций.

https://www.youtube.com/watch?v=NCxU_Xzz-mI

Антимонопольный комитет должен стать ключевым экономическим регулятором. Поле его деятельности - от обеспечения свободной конкуренции в большом бизнесе гарантий малому предпринимательству. Так же это касается качества и стоимости услуг в жилищно-коммунальной сфере, где тоже орудует ужасная монополия.

Гройсман на всю ВРУ заявлял о главе АМКУ...

Снять «коррупционный налог» на экономику. Социально ответственный бизнес должен платить налоги в бюджет, а не взятки отдельным чиновникам. Количество налогов следует сократить, ставки - уменьшить, все офшоры - перекрыть.


Приоритетными задачами на этом пути являются:
Антикоррупционная люстрация судебных, правоохранительных, налоговых и таможенных органов.
Установление публичного контроля за назначением и деятельностью судей и создание системы их автономного функционирования, независимого от законодательной и исполнительной ветвей власти.
Формирование профессионального корпуса государственных служащих, их социальная защита и усиление ответственности.
Осознание, что предлагать и давать взятку так же аморально, как еео требовать и брать. Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции.


Для того, чтобы граждане жили безопасно, новый Президент должен защищать страну от внешней агрессии. Не допустить в обществе склок и провокаций на почве языка, идеологии, религии. Защитить каждую семью, город, улицу от насилия.


Украина имеет все необходимое, чтобы обеспечить благосостояние. Мы умеем и хотим жить собственным трудом, способны быть творческими и инновационными, учимся не быть завистливыми и искренне радоваться успеху соседа или коллеги. Но мы теряем возможности и до сих пор отстаем. Почему? Потому что в отличие от нас страны Центральной и Восточной Европы строят экономику свободной конкуренции, новых идей, деловой инициативы, упорного труда и постоянного самосовершенствования. В такой системе умные, трудолюбивые и энергичные люди не прячут свои деньги в подушку, а инвестируют их в новые бизнесы, давая тем самым работу и шанс на успех тысячам и миллионам своих соотечественников.


То есть не завышенные ожидания, а завышенные обещания.
Для объективности лишь стоит подчеркнуть, что таковы они у всех.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:53

  yarg написав:и с войной. Вы же не надеялись , что мы победим россию


Я не идиот чтобы на такое рассчитывать и сейчас, тем более 3,5 года назад когда кандидат в президенты вешал на уши лапшу избирателям о том, что за 2 недели закончит войну

  yarg написав:Экономика стабилизировалась , потихоньку растет. Медленно , но... Зарплаты подтягиваются. Рассказать о швеях-мотористках , которым платят от 12000 гривен. А на меньшее они не идут? Если что - это 400 долларов .

Попробуйте прожить в Киеве на 400 баксов.

  yarg написав:убыль населения из-за миграции была и раньше. это не что-то новое. Вы думаете предизент взмахом волшебной палочки переломит 20летний тренд ?

Я думаю, что он шел в президенты вовсе не для этого, поэтому и не голосовал за него в отличие от других
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:58

  slavek написав:
  yarg написав:и с войной. Вы же не надеялись , что мы победим россию


Я не идиот чтобы на такое рассчитывать и сейчас, тем более 3,5 года назад когда кандидат в президенты вешал на уши лапшу избирателям о том, что за 2 недели закончит войну

  yarg написав:Экономика стабилизировалась , потихоньку растет. Медленно , но... Зарплаты подтягиваются. Рассказать о швеях-мотористках , которым платят от 12000 гривен. А на меньшее они не идут? Если что - это 400 долларов .

Попробуйте прожить в Киеве на 400 баксов.

  yarg написав:убыль населения из-за миграции была и раньше. это не что-то новое. Вы думаете предизент взмахом волшебной палочки переломит 20летний тренд ?

Я думаю, что он шел в президенты вовсе не для этого, поэтому и не голосовал за него в отличие от других



1 - если бы россия не пошла на прямое вторжение - войну бы и закончили за 2 недели. Вывели армию на границу - и все.

2 - проживу.

3 - да , он шел для собственного обогащения , по указке госдепа , по велению рептилоидов и т.п.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:02

  yarg написав:1 - если бы россия не пошла на прямое вторжение - войну бы и закончили за 2 недели. Вывели армию на границу - и все.


Если бы у бабушки были яйца то она бы была дедушкой

  yarg написав:2 - проживу.


Снимая квартиру? В общаге в комнате на 4-8-х?

  yarg написав:3 - да , он шел для собственного обогащения , по указке госдепа , по велению рептилоидов и т.п.


Неважно зачем он шел,главное, куда пришел, т.е. результат, а он плачевный по всем параметрам
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:05

Re: Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

  slavek написав:Неважно зачем он шел,главное, куда пришел, т.е. результат, а он плачевный по всем параметрам

Так не нийте, а йдіть на вибори і голосуйте за Рабіновича. І буде всім єврейське щастя. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:16

  lapay написав:Так не нийте, а йдіть на вибори і голосуйте за Рабіновича. І буде всім єврейське щастя. :)


Без упоминания евреев больше сказать нечего?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:24

Re: Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

  slavek написав:Без упоминания евреев больше сказать нечего?

Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко.
А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:29

  lapay написав:Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко.
А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.


1) засуньте свои советы в ....
2) защищать прогнивший режим,даже под прикрытием админов этого форума, не очень почетное занятие,гораздо хуже работы ассенизатора
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:18

  slavek написав:
  yarg написав:1 - если бы россия не пошла на прямое вторжение - войну бы и закончили за 2 недели. Вывели армию на границу - и все.


Если бы у бабушки были яйца то она бы была дедушкой

  yarg написав:2 - проживу.


Снимая квартиру? В общаге в комнате на 4-8-х?

  yarg написав:3 - да , он шел для собственного обогащения , по указке госдепа , по велению рептилоидов и т.п.


Неважно зачем он шел,главное, куда пришел, т.е. результат, а он плачевный по всем параметрам


1 - слабенький аргумент.
2 - нет живя в своей квартире. или вы думаете таких не бывает ?
3 - что именно плачевного ? не подарил вам зеленый мерседес ? ну... бывает.
yarg
 
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