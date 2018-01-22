Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

Додано: Суб 03 лют, 2018 19:40

yarg написав: в основном справляется. Я понимаю - завышенные ожидания , все такое .. но будем обьективны. в основном справляется. Я понимаю - завышенные ожидания , все такое .. но будем обьективны.

Свобода народа зависит от способа, в который он взаимодействует с властью. Следует создать действенные механизмы гражданского, правового и политического контроля за действиями власти. Элементом такого контроля является возможность для граждан получить исчерпывающую информацию о решениях государственных органов и органов местного самоуправления. Такими же открытыми должны быть кадровая политика и деятельность каждого чиновника, его состояние и доходы, расходы госслужащих и их семей.

И хотя управления экономическими процессами относится к компетенции Правительства, Президент как гарант Конституции, прав и свобод обязан создать условия для свободной инновационной экономики и социальной справедливости. Что для этого надо?

Реформировать правоохранительную систему (суды, милицию, СБУ, прокуратуру) - значит, создать предпосылки успешности всех изменений, в том числе и в экономике. Только независимый суд может обеспечить защиту прав и свобод и неприкосновенность собственности, что важно для притока в страну инвестиций.

Антимонопольный комитет должен стать ключевым экономическим регулятором. Поле его деятельности - от обеспечения свободной конкуренции в большом бизнесе гарантий малому предпринимательству. Так же это касается качества и стоимости услуг в жилищно-коммунальной сфере, где тоже орудует ужасная монополия.

Снять «коррупционный налог» на экономику. Социально ответственный бизнес должен платить налоги в бюджет, а не взятки отдельным чиновникам. Количество налогов следует сократить, ставки - уменьшить, все офшоры - перекрыть.

Приоритетными задачами на этом пути являются:

Антикоррупционная люстрация судебных, правоохранительных, налоговых и таможенных органов.

Установление публичного контроля за назначением и деятельностью судей и создание системы их автономного функционирования, независимого от законодательной и исполнительной ветвей власти.

Формирование профессионального корпуса государственных служащих, их социальная защита и усиление ответственности.

Осознание, что предлагать и давать взятку так же аморально, как еео требовать и брать. Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции.

Для того, чтобы граждане жили безопасно, новый Президент должен защищать страну от внешней агрессии. Не допустить в обществе склок и провокаций на почве языка, идеологии, религии. Защитить каждую семью, город, улицу от насилия.

Украина имеет все необходимое, чтобы обеспечить благосостояние. Мы умеем и хотим жить собственным трудом, способны быть творческими и инновационными, учимся не быть завистливыми и искренне радоваться успеху соседа или коллеги. Но мы теряем возможности и до сих пор отстаем. Почему? Потому что в отличие от нас страны Центральной и Восточной Европы строят экономику свободной конкуренции, новых идей, деловой инициативы, упорного труда и постоянного самосовершенствования. В такой системе умные, трудолюбивые и энергичные люди не прячут свои деньги в подушку, а инвестируют их в новые бизнесы, давая тем самым работу и шанс на успех тысячам и миллионам своих соотечественников.



Источник:Гройсман на всю ВРУ заявлял о главе АМКУ...То есть не завышенные ожидания, а завышенные обещания.Для объективности лишь стоит подчеркнуть, что таковы они у всех.