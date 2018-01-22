Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

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yarg написав:в основном справляется. Я понимаю - завышенные ожидания , все такое .. но будем обьективны.
И с чем он справился кроме безвиза за 3 года? С войной,экономикой, убылью населения из-за эмиграции....?
и с войной. Вы же не надеялись , что мы победим россию , у которой военный бюджет больше нашего государственного в 3 раза. Но на весну 2014 у нас было десяток тысяч перепуганных призывников и кучка ржавых танков без аккумуляторов. А сейчас - армия. Вон - крылатые ракеты делаем ,чего небыло никогда.
Экономика стабилизировалась , потихоньку растет. Медленно , но... Зарплаты подтягиваются. Рассказать о швеях-мотористках , которым платят от 12000 гривен. А на меньшее они не идут? Если что - это 400 долларов .
убыль населения из-за миграции была и раньше. это не что-то новое. Вы думаете предизент взмахом волшебной палочки переломит 20летний тренд ?
yarg написав:в основном справляется. Я понимаю - завышенные ожидания , все такое .. но будем обьективны.
Свобода народа зависит от способа, в который он взаимодействует с властью. Следует создать действенные механизмы гражданского, правового и политического контроля за действиями власти. Элементом такого контроля является возможность для граждан получить исчерпывающую информацию о решениях государственных органов и органов местного самоуправления. Такими же открытыми должны быть кадровая политика и деятельность каждого чиновника, его состояние и доходы, расходы госслужащих и их семей.
И хотя управления экономическими процессами относится к компетенции Правительства, Президент как гарант Конституции, прав и свобод обязан создать условия для свободной инновационной экономики и социальной справедливости. Что для этого надо? Реформировать правоохранительную систему (суды, милицию, СБУ, прокуратуру) - значит, создать предпосылки успешности всех изменений, в том числе и в экономике. Только независимый суд может обеспечить защиту прав и свобод и неприкосновенность собственности, что важно для притока в страну инвестиций.
Антимонопольный комитет должен стать ключевым экономическим регулятором. Поле его деятельности - от обеспечения свободной конкуренции в большом бизнесе гарантий малому предпринимательству. Так же это касается качества и стоимости услуг в жилищно-коммунальной сфере, где тоже орудует ужасная монополия.
Гройсман на всю ВРУ заявлял о главе АМКУ...
Снять «коррупционный налог» на экономику. Социально ответственный бизнес должен платить налоги в бюджет, а не взятки отдельным чиновникам. Количество налогов следует сократить, ставки - уменьшить, все офшоры - перекрыть.
Приоритетными задачами на этом пути являются: Антикоррупционная люстрация судебных, правоохранительных, налоговых и таможенных органов. Установление публичного контроля за назначением и деятельностью судей и создание системы их автономного функционирования, независимого от законодательной и исполнительной ветвей власти. Формирование профессионального корпуса государственных служащих, их социальная защита и усиление ответственности. Осознание, что предлагать и давать взятку так же аморально, как еео требовать и брать. Утверждение в качестве своего рода национальной идеи нетерпимости к коррупции.
Для того, чтобы граждане жили безопасно, новый Президент должен защищать страну от внешней агрессии. Не допустить в обществе склок и провокаций на почве языка, идеологии, религии. Защитить каждую семью, город, улицу от насилия.
Украина имеет все необходимое, чтобы обеспечить благосостояние. Мы умеем и хотим жить собственным трудом, способны быть творческими и инновационными, учимся не быть завистливыми и искренне радоваться успеху соседа или коллеги. Но мы теряем возможности и до сих пор отстаем. Почему? Потому что в отличие от нас страны Центральной и Восточной Европы строят экономику свободной конкуренции, новых идей, деловой инициативы, упорного труда и постоянного самосовершенствования. В такой системе умные, трудолюбивые и энергичные люди не прячут свои деньги в подушку, а инвестируют их в новые бизнесы, давая тем самым работу и шанс на успех тысячам и миллионам своих соотечественников.
То есть не завышенные ожидания, а завышенные обещания. Для объективности лишь стоит подчеркнуть, что таковы они у всех.
yarg написав:и с войной. Вы же не надеялись , что мы победим россию
Я не идиот чтобы на такое рассчитывать и сейчас, тем более 3,5 года назад когда кандидат в президенты вешал на уши лапшу избирателям о том, что за 2 недели закончит войну
yarg написав:Экономика стабилизировалась , потихоньку растет. Медленно , но... Зарплаты подтягиваются. Рассказать о швеях-мотористках , которым платят от 12000 гривен. А на меньшее они не идут? Если что - это 400 долларов .
Попробуйте прожить в Киеве на 400 баксов.
yarg написав:убыль населения из-за миграции была и раньше. это не что-то новое. Вы думаете предизент взмахом волшебной палочки переломит 20летний тренд ?
Я думаю, что он шел в президенты вовсе не для этого, поэтому и не голосовал за него в отличие от других
yarg написав:и с войной. Вы же не надеялись , что мы победим россию
Я не идиот чтобы на такое рассчитывать и сейчас, тем более 3,5 года назад когда кандидат в президенты вешал на уши лапшу избирателям о том, что за 2 недели закончит войну
yarg написав:Экономика стабилизировалась , потихоньку растет. Медленно , но... Зарплаты подтягиваются. Рассказать о швеях-мотористках , которым платят от 12000 гривен. А на меньшее они не идут? Если что - это 400 долларов .
Попробуйте прожить в Киеве на 400 баксов.
yarg написав:убыль населения из-за миграции была и раньше. это не что-то новое. Вы думаете предизент взмахом волшебной палочки переломит 20летний тренд ?
Я думаю, что он шел в президенты вовсе не для этого, поэтому и не голосовал за него в отличие от других
1 - если бы россия не пошла на прямое вторжение - войну бы и закончили за 2 недели. Вывели армию на границу - и все.
2 - проживу.
3 - да , он шел для собственного обогащения , по указке госдепа , по велению рептилоидов и т.п.
slavek написав:Без упоминания евреев больше сказать нечего?
Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко. А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко. А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.
1) засуньте свои советы в .... 2) защищать прогнивший режим,даже под прикрытием админов этого форума, не очень почетное занятие,гораздо хуже работы ассенизатора