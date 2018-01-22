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Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19
slavek написав: lapay написав:
Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко.
А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.
1) засуньте свои советы в ....
2) защищать прогнивший режим,даже под прикрытием админов этого форума, не очень почетное занятие,гораздо хуже работы ассенизатора
есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики
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