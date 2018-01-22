|
|
|
Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19
slavek написав: lapay написав:
Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко.
А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.
1) засуньте свои советы в ....
2) защищать прогнивший режим,даже под прикрытием админов этого форума, не очень почетное занятие,гораздо хуже работы ассенизатора
есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 17885
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 3535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 22:42
yarg написав:
есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики
И еще полно людей готовых за материальное вознаграждение похвалить не только любую власть, но и вообще кого угодно,хоть серийного убийцу
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 23:01
slavek написав: yarg написав:
есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики
И еще полно людей готовых за материальное вознаграждение похвалить не только любую власть, но и вообще кого угодно,хоть серийного убийцу
наверное. ходит же кто-то на митинги рабиновича за 100 гривен...
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 17885
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 3535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:33
yarg написав:
2 - нет живя в своей квартире. или вы думаете таких не бывает ?
3 - что именно плачевного ? не подарил вам зеленый мерседес ? ну... бывает.
Забавно.
Вчера был другой ответ только на 3-й пункт.Вы тут что, по совместительству модером работаете?
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|