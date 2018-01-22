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Nord Stream 2 отримала
дозвіл на будівництво в...

Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19

  slavek написав:
  lapay написав:Повторю - не нийте. Від цього нічого не зміниться, і воно ні на що не впливає. Не подобається Порошенко - агітуйте за Рабіновича, чи Васю Пупкіна, раз він краще за Порошенко.
А встати на місце гімнометника - особливого розуму не треба.


1) засуньте свои советы в ....
2) защищать прогнивший режим,даже под прикрытием админов этого форума, не очень почетное занятие,гораздо хуже работы ассенизатора


есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики :mrgreen:
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:42

  yarg написав:есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики :mrgreen:


И еще полно людей готовых за материальное вознаграждение похвалить не только любую власть, но и вообще кого угодно,хоть серийного убийцу
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:01

  slavek написав:
  yarg написав:есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики :mrgreen:


И еще полно людей готовых за материальное вознаграждение похвалить не только любую власть, но и вообще кого угодно,хоть серийного убийцу


наверное. ходит же кто-то на митинги рабиновича за 100 гривен...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:33

  yarg написав:2 - нет живя в своей квартире. или вы думаете таких не бывает ?
3 - что именно плачевного ? не подарил вам зеленый мерседес ? ну... бывает.


Забавно.
Вчера был другой ответ только на 3-й пункт.Вы тут что, по совместительству модером работаете?
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slavek
 
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  #<1 ... 3456
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