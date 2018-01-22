Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:42

  yarg написав:есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики :mrgreen:


И еще полно людей готовых за материальное вознаграждение похвалить не только любую власть, но и вообще кого угодно,хоть серийного убийцу
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:01

  slavek написав:
  yarg написав:есть такие люди , для который любая власть - "прогнивший режим" . зрадоголики :mrgreen:


И еще полно людей готовых за материальное вознаграждение похвалить не только любую власть, но и вообще кого угодно,хоть серийного убийцу


наверное. ходит же кто-то на митинги рабиновича за 100 гривен...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:33

  yarg написав:2 - нет живя в своей квартире. или вы думаете таких не бывает ?
3 - что именно плачевного ? не подарил вам зеленый мерседес ? ну... бывает.


Забавно.
Вчера был другой ответ только на 3-й пункт.Вы тут что, по совместительству модером работаете?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:07

  slavek написав:
  yarg написав:2 - нет живя в своей квартире. или вы думаете таких не бывает ?
3 - что именно плачевного ? не подарил вам зеленый мерседес ? ну... бывает.


Забавно.
Вчера был другой ответ только на 3-й пункт.Вы тут что, по совместительству модером работаете?


нет. не работаю. и ответ не менялся. Это не результат плачевный - это ваши ожидания были неоправданно завышенными и оторванными от реальности. На что я и намекал.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:26

  yarg написав:нет. не работаю. и ответ не менялся. Это не результат плачевный - это ваши ожидания были неоправданно завышенными и оторванными от реальности. На что я и намекал.


Ответ менялся равно как исчезали и исчезают посты дискредитируя этот форум.
Ожиданий от одного из основателей партии регионов прекрасно дружившего со всеми у меня не было никаких и никогда.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 14:39

  slavek написав:
  yarg написав:нет. не работаю. и ответ не менялся. Это не результат плачевный - это ваши ожидания были неоправданно завышенными и оторванными от реальности. На что я и намекал.


Ответ менялся равно как исчезали и исчезают посты дискредитируя этот форум.
Ожиданий от одного из основателей партии регионов прекрасно дружившего со всеми у меня не было никаких и никогда.


увы. я такой ерундой как возится меняя свой ответ заниматся не стал бы , если бы даже и мог.

"Основатель партии регионов" - звучит ужасно .Непонятно что ужасного , но ужасно.
Напоминаю - в те времена провластной партией была партия "За ЕДУ", с основателями - Гриценками и Карабценками. А были еще СДПУ (о) страшные и ужасные.... ах эти воспоминания...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:43

  yarg написав:"Основатель партии регионов" - звучит ужасно .Непонятно что ужасного , но ужасно.
Напоминаю - в те времена провластной партией была партия "За ЕДУ", с основателями - Гриценками и Карабценками. А были еще СДПУ (о) страшные и ужасные.... ах эти воспоминания...


Зачем приплели Гриценко А. если к за ЕДУ он не имел никакого отношения?
Вам напомнить на какую партию опирался сбежавший В.Янукович?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:23

  slavek написав:
  yarg написав:"Основатель партии регионов" - звучит ужасно .Непонятно что ужасного , но ужасно.
Напоминаю - в те времена провластной партией была партия "За ЕДУ", с основателями - Гриценками и Карабценками. А были еще СДПУ (о) страшные и ужасные.... ах эти воспоминания...


Зачем приплели Гриценко А. если к за ЕДУ он не имел никакого отношения?
Вам напомнить на какую партию опирался сбежавший В.Янукович?


На "партию регионов". Правда не на ту , которую основывал Порошенко , а три раза после этого перекупленную и сменившую весь состав, но то таке.

Ну и на своего верного министра обороны Гриценка. Вечного властеподмахивателя.
" 4 августа 2006 года Гриценко по представлению Ющенко был утверждён министром обороны Украины в правительстве Виктора Януковича" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
yarg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:16

  yarg написав:Ну и на своего верного министра обороны Гриценка. Вечного властеподмахивателя.
" 4 августа 2006 года Гриценко по представлению Ющенко был утверждён министром обороны Украины в правительстве Виктора Януковича"

Мимо -
Министерство обороны Украины возглавляет министр обороны, которого назначает на должность и освобождает от должности Президент Украины в установленном законодательством порядке. Министр подчиняется непосредственно Президенту Украины по вопросам, относящимся к конституционным полномочиям Президента.
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