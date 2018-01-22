Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...

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yarg написав:нет. не работаю. и ответ не менялся. Это не результат плачевный - это ваши ожидания были неоправданно завышенными и оторванными от реальности. На что я и намекал.
Ответ менялся равно как исчезали и исчезают посты дискредитируя этот форум. Ожиданий от одного из основателей партии регионов прекрасно дружившего со всеми у меня не было никаких и никогда.
увы. я такой ерундой как возится меняя свой ответ заниматся не стал бы , если бы даже и мог.
"Основатель партии регионов" - звучит ужасно .Непонятно что ужасного , но ужасно. Напоминаю - в те времена провластной партией была партия "За ЕДУ", с основателями - Гриценками и Карабценками. А были еще СДПУ (о) страшные и ужасные.... ах эти воспоминания...
yarg написав:"Основатель партии регионов" - звучит ужасно .Непонятно что ужасного , но ужасно. Напоминаю - в те времена провластной партией была партия "За ЕДУ", с основателями - Гриценками и Карабценками. А были еще СДПУ (о) страшные и ужасные.... ах эти воспоминания...
Зачем приплели Гриценко А. если к за ЕДУ он не имел никакого отношения? Вам напомнить на какую партию опирался сбежавший В.Янукович?
yarg написав:"Основатель партии регионов" - звучит ужасно .Непонятно что ужасного , но ужасно. Напоминаю - в те времена провластной партией была партия "За ЕДУ", с основателями - Гриценками и Карабценками. А были еще СДПУ (о) страшные и ужасные.... ах эти воспоминания...
Зачем приплели Гриценко А. если к за ЕДУ он не имел никакого отношения? Вам напомнить на какую партию опирался сбежавший В.Янукович?
На "партию регионов". Правда не на ту , которую основывал Порошенко , а три раза после этого перекупленную и сменившую весь состав, но то таке.
yarg написав:Ну и на своего верного министра обороны Гриценка. Вечного властеподмахивателя. " 4 августа 2006 года Гриценко по представлению Ющенко был утверждён министром обороны Украины в правительстве Виктора Януковича"
Мимо - Министерство обороны Украины возглавляет министр обороны, которого назначает на должность и освобождает от должности Президент Украины в установленном законодательством порядке. Министр подчиняется непосредственно Президенту Украины по вопросам, относящимся к конституционным полномочиям Президента.