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До кінця року в Україні почне працювати екстрена медична...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що до кінця року в Україні почнуть працювати підрозділи екстреної медичної авіації.
Дивися повний текст До кінця року в Україні почне працювати екстрена медична авіація
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