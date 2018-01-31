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До кінця року в Україні почне
працювати екстрена медична...

До кінця року в Україні почне працювати екстрена медична...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:54

До кінця року в Україні почне працювати екстрена медична...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що до кінця року в Україні почнуть працювати підрозділи екстреної медичної авіації.

Дивися повний текст До кінця року в Україні почне працювати екстрена медична авіація.
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