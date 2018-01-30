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Віце-прем'єр впевнений, що нове підвищення "мінімалки"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України з посиланням на Розенка на сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст Віце-прем'єр впевнений, що нове підвищення "мінімалки" не прискорить інфляцію
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Додано: Сер 31 січ, 2018 22:38
НБУ утверждает обратное
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Додано: Сер 31 січ, 2018 22:41
Под выборы повышение минималки может даже уменьшить инфляцию
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