Міністерство фінансів України вирішило проблеми з відшкодуванням підприємствам ЖКГ пільг і субсидій. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст Мінфін розблокував виплати субсидій в Україні.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 23:20
Мінфін розблокував виплати субсидій в Україні
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Дивися повний текст Мінфін розблокував виплати субсидій в Україні.
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:20
Кому субсидии, а кому перерссчет с огромными суммами за непотребленные кубометры...
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