Підконтрольний державі Укргазбанк за підсумками 2017 року отримав прибуток у розмірі 624 млн грн, що в 2,2 рази більше, ніж в 2016 році, повідомляється в прес-релізі банку.
Дивися повний текст Укргазбанк в 2017 р. збільшив прибуток у 2,2 рази.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 23:29
Укргазбанк в 2017 р. збільшив прибуток у 2,2 рази
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Дивися повний текст Укргазбанк в 2017 р. збільшив прибуток у 2,2 рази.
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:29
Готовят к продаже. По всему видно. Накачивают активами через механизм кредитования солнечной энергетики и утепления, пассивами - через относительно привлекательные условия депозитов. И первое (кто будет новому владельцу компенсировать проценты по кредитам, государство такие выплаты обычно на месяцы затягивает), и второе (накачка деньгами, которые с выгодой некуда деть) - путь в никуда, такой банк могут только дураки купить. Хотя после того, как коммерцбанк купил "Форум" - ничему не удивлюсь
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