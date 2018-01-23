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Укргазбанк в 2017 р.
збільшив прибуток у 2,2 рази

Укргазбанк в 2017 р. збільшив прибуток у 2,2 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:29

Укргазбанк в 2017 р. збільшив прибуток у 2,2 рази

Пропонуємо до обговорення:
Підконтрольний державі Укргазбанк за підсумками 2017 року отримав прибуток у розмірі 624 млн грн, що в 2,2 рази більше, ніж в 2016 році, повідомляється в прес-релізі банку.

Дивися повний текст Укргазбанк в 2017 р. збільшив прибуток у 2,2 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:29

Готовят к продаже. По всему видно. Накачивают активами через механизм кредитования солнечной энергетики и утепления, пассивами - через относительно привлекательные условия депозитов. И первое (кто будет новому владельцу компенсировать проценты по кредитам, государство такие выплаты обычно на месяцы затягивает), и второе (накачка деньгами, которые с выгодой некуда деть) - путь в никуда, такой банк могут только дураки купить. Хотя после того, как коммерцбанк купил "Форум" - ничему не удивлюсь
max_us_ua
 
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