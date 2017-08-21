Інженери компанії обіцяють випустити двигун Skyactiv-3, ефективність якого буде досягати 56%, а викиди зменшаться на чверть.
Дивися повний текст Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як електродвигун.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:49
Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як електродвигун.
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:49
Если брать Японию, где АЭС (все или почти все) закрыты, т. е. почти вся энергия вырабатывается путем сжигания ископаемого топлива, КПД которого невелико, плюс потери при передаче энергии по проводам и на трансформаторах, плюс потери от избытка энергии ночью, то любой ДВС - в Японии - экологичнее электромобиля
реклама
|