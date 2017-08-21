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Mazda випустить ДВЗ настільки
ж екологічний, як...

Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:49

Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери компанії обіцяють випустити двигун Skyactiv-3, ефективність якого буде досягати 56%, а викиди зменшаться на чверть.

Дивися повний текст Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як електродвигун.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:49

Если брать Японию, где АЭС (все или почти все) закрыты, т. е. почти вся энергия вырабатывается путем сжигания ископаемого топлива, КПД которого невелико, плюс потери при передаче энергии по проводам и на трансформаторах, плюс потери от избытка энергии ночью, то любой ДВС - в Японии - экологичнее электромобиля
max_us_ua
 
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