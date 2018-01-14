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Італія виділить 2 млн євро на
гуманітарну допомогу для...

Італія виділить 2 млн євро на гуманітарну допомогу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 04:56

Італія виділить 2 млн євро на гуманітарну допомогу для...

Пропонуємо до обговорення:
На гуманітарну допомогу населенню України, яке постраждало в результаті військових дій на Донбасі, Італія виділить 2 млн євро.

Дивися повний текст Італія виділить 2 млн євро на гуманітарну допомогу для Донбасу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 04:56

Ну да, то нашего задержали, а теперь гуманитарка... Будем надеяться, что помогут тем, кто по эту сторону линии фронта
max_us_ua
 
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