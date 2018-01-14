На гуманітарну допомогу населенню України, яке постраждало в результаті військових дій на Донбасі, Італія виділить 2 млн євро.
Дивися повний текст Італія виділить 2 млн євро на гуманітарну допомогу для Донбасу.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 04:56
Італія виділить 2 млн євро на гуманітарну допомогу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Італія виділить 2 млн євро на гуманітарну допомогу для Донбасу.
Додано: Чет 01 лют, 2018 04:56
Ну да, то нашего задержали, а теперь гуманитарка... Будем надеяться, что помогут тем, кто по эту сторону линии фронта
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