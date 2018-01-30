Про це він сказав у середу на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 05:55
Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів.
Додано: Чет 01 лют, 2018 05:55
Ставим ограничение в расчетах наличкой в 3 тыс грн и кассовые аппараты не нужны. Все через банк.
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