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Гройсман обіцяє "звільнити"
бізнес від касових апаратів

Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 05:55

Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у середу на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 05:55

Ставим ограничение в расчетах наличкой в 3 тыс грн и кассовые аппараты не нужны. Все через банк.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:12

  AlifeSoft написав:Ставим ограничение в расчетах наличкой в 3 тыс грн и кассовые аппараты не нужны. Все через банк.

И всё налом мимо кассы
Грйс-мэн
 
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