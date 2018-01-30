Про це він сказав у середу на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 05:55
Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів.
Додано: Чет 01 лют, 2018 05:55
Ставим ограничение в расчетах наличкой в 3 тыс грн и кассовые аппараты не нужны. Все через банк.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:12
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:20
...власть постоянно пытаестя лавировать, заигрывая то с мелким бизнесом, то... то ли настолько "либерасты" (либерастее, чем Европа уже в млрд раз!), то ли.. РРО давно пора заменить программными комплексами, хреном собачьим, с которого можно будет регить продажу.. но!!.. брать чеки нужно мотивировать ПОКУПАТЕЛЯ, а не "уговаривать" бизнес заплатить налог по-честному...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:44
Как вариант - каждый чек имеет уникальный номер, каждый номер - билет для участия в государственной лотерее. Чем больше сумма чека - тем выше шанс выиграть. Каждый номер можно зарегистрировать в течении года после получения.
И все, имеем миллионов 20 инспекторов заинтересованных в получении чека.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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