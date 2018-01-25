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Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Віталій Шапран, член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків.
Дивися повний текст Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика
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R2
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:16
Классный эксперт. Падение доллара отностильно почти всех валют? Не, не слышал, это ж надо финансовые новости читать.
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arheops
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:47
arheops написав:
Классный эксперт. Падение доллара отностильно почти всех валют? Не, не слышал, это ж надо финансовые новости читать.
Не мешайте экспертам, банкирам и НБУ друг другу медали вручать
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:49
А НБУ нас не предупредил, что ему прогнозный показатель по инфляции на 2018 год, раз плюнуть - переписать?
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:58
член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков
Это пипец
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dima482
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Додано: Чет 01 лют, 2018 09:10
Были эксперды, а стали аналитики
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Додано: Чет 01 лют, 2018 09:49
dima482 написав:
член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков
Это пипец
Интересно, что он "Исполняет"?
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Кузя
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