Про це повідомив Віталій Шапран, член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків.
Дивися повний текст Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:16
Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика
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Дивися повний текст Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:16
Классный эксперт. Падение доллара отностильно почти всех валют? Не, не слышал, это ж надо финансовые новости читать.
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:47
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:49
А НБУ нас не предупредил, что ему прогнозный показатель по инфляции на 2018 год, раз плюнуть - переписать?
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