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Зміцнення гривні триватиме
недовго - прогноз аналітика

Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:16

Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Віталій Шапран, член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків.

Дивися повний текст Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:16

Классный эксперт. Падение доллара отностильно почти всех валют? Не, не слышал, это ж надо финансовые новости читать.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:47

  arheops написав:Классный эксперт. Падение доллара отностильно почти всех валют? Не, не слышал, это ж надо финансовые новости читать.

Не мешайте экспертам, банкирам и НБУ друг другу медали вручать
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:49

А НБУ нас не предупредил, что ему прогнозный показатель по инфляции на 2018 год, раз плюнуть - переписать?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:58

член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков
Это пипец
dima482
 
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Были эксперды, а стали аналитики
Грйс-мэн
 
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