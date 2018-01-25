Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:32
Тю, только вчера повылазили доморощенные эксперты, которые прогнозировали укрепление аж до осени. Завтра поменяется ситуация и найдутся эксперты, которые это объяснят и сделают прогноз. Вот был бы за неправильный прогноз -расстрел, например, экспертов было бы на три порядка меньше...
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:57
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