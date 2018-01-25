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Зміцнення гривні триватиме
недовго - прогноз аналітика

Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:32

Тю, только вчера повылазили доморощенные эксперты, которые прогнозировали укрепление аж до осени. Завтра поменяется ситуация и найдутся эксперты, которые это объяснят и сделают прогноз. Вот был бы за неправильный прогноз -расстрел, например, экспертов было бы на три порядка меньше...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42

  ujkjdobyf написав:я думаю летом увидим 25 грн за доллар

даже не мечтай, по самому оптимистичному летом 28.5
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:57

  75stasstas75 написав:
  ujkjdobyf написав:я думаю летом увидим 25 грн за доллар

даже не мечтай, по самому оптимистичному летом 28.5


Откуда информация? :shock:
Ratatui
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