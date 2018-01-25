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Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:32
Тю, только вчера повылазили доморощенные эксперты, которые прогнозировали укрепление аж до осени. Завтра поменяется ситуация и найдутся эксперты, которые это объяснят и сделают прогноз. Вот был бы за неправильный прогноз -расстрел, например, экспертов было бы на три порядка меньше...
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balta_laska
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42
ujkjdobyf написав:
я думаю летом увидим 25 грн за доллар
даже не мечтай, по самому оптимистичному летом 28.5
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75stasstas75
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 05:58
75stasstas75 написав:
даже не мечтай, по самому оптимистичному летом 28.5
Да какие там 28.5? Программа МВФ заморожена, долгов туеву хучу отдать нужно, пятого числа 3 миллиарда по высшему суду прилетит- тут далеко за тридцать в лучшем случае летом будет. А гривнепатриоты будут кровавыми слезами рыдать, как вкладчики под лопнувшими банками не так давно. Но веровать никто не запрещал. Веруйте в туалетную бумагу- и вам воздастся по заслугам! : ))
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 06:00
Ratatui написав:
Откуда информация?
А ты не сильно умный, да?
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 06:05
Forum написав:
Да какие там 28.5? Программа МВФ заморожена, долгов туеву хучу отдать нужно, пятого числа 3 миллиарда по высшему суду прилетит- тут далеко за тридцать в лучшем случае летом будет. А гривнепатриоты будут кровавыми слезами рыдать, как вкладчики под лопнувшими банками не так давно. Но веровать никто не запрещал. Веруйте в туалетную бумагу- и вам воздастся по заслугам! : ))
Та не, па-па-па-ПАВОСЕМЬ! В любом случае летом, а то экономика в стопятьсотый раз не выдержит)))
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Вовка-тренер
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