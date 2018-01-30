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Електричний Harley з'явиться
на дорогах в 2019 році

Електричний Harley з'явиться на дорогах в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:50

Електричний Harley з'явиться на дорогах в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Легендарна компанія Harley-Davidson конкретизувала плани зі створення електричного мотоцикла.

Дивися повний текст Електричний Harley з'явиться на дорогах в 2019 році.
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