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Україна за рік зібрала
понад 61 мільйон тонн зерна

Україна за рік зібрала понад 61 мільйон тонн зерна
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:20

Україна за рік зібрала понад 61 мільйон тонн зерна

Пропонуємо до обговорення:
Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і склав 61,3 млн тонн з площі 14,6 млн га, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:20

Стоит помнить, что производителями принято занижать урожайность на 10% как минимум.
Кэш всем нужен - покормить честных госслужащих.
szgonza999
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