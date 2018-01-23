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Україна за рік зібрала понад 61 мільйон тонн зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і склав 61,3 млн тонн з площі 14,6 млн га, повідомляється на сайті Державної служби статистики.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 09:20
Стоит помнить, что производителями принято занижать урожайность на 10% как минимум.
Кэш всем нужен - покормить честных госслужащих.
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szgonza999
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