Конструкція Smog Free Tower, яка спочатку була встановлена в Роттердамі і Амстердамі, а в 2016 році перемістилася в Пекін, тепер прямує на громадський парк в Польщі
Дивися повний текст У Польщі побудують вежу для очищення повітря.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 10:13
У Польщі побудують вежу для очищення повітря
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Дивися повний текст У Польщі побудують вежу для очищення повітря.
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:13
Чушь. :) Кто и куда отгружал в Пекине образовавшиеся из грязного воздуха тонны "очисток"?
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