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У Польщі побудують вежу
для очищення повітря

У Польщі побудують вежу для очищення повітря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:13

У Польщі побудують вежу для очищення повітря

Пропонуємо до обговорення:
Конструкція Smog Free Tower, яка спочатку була встановлена в Роттердамі і Амстердамі, а в 2016 році перемістилася в Пекін, тепер прямує на громадський парк в Польщі

Дивися повний текст У Польщі побудують вежу для очищення повітря.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:13

Чушь. :) Кто и куда отгружал в Пекине образовавшиеся из грязного воздуха тонны "очисток"?
Кузя
 
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