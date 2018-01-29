Про це під час брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту державних закупівель Міноборони Олег Лутченко.
Дивися повний текст Минулого року на потреби ЗСУ було витрачено понад 8,6 млрд грн.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 10:24
Минулого року на потреби ЗСУ було витрачено понад 8,6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року на потреби ЗСУ було витрачено понад 8,6 млрд грн.
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:24
Интересно сколько реально потрачено на действующих защитников Украины,а не на всю коррцпционную машину.
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