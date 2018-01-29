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Минулого року на потреби ЗСУ
було витрачено понад 8,6...

Минулого року на потреби ЗСУ було витрачено понад 8,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:24

Минулого року на потреби ЗСУ було витрачено понад 8,6...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту державних закупівель Міноборони Олег Лутченко.

Дивися повний текст Минулого року на потреби ЗСУ було витрачено понад 8,6 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:24

Интересно сколько реально потрачено на действующих защитников Украины,а не на всю коррцпционную машину.
sena_2008atp
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