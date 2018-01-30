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Українці стали менше курити
і платять більше податків

Українці стали менше курити і платять більше податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:31

Українці стали менше курити і платять більше податків

Пропонуємо до обговорення:
Доходи бюджету від акцизів на сигарети в 2017 році зросли на 20%

Дивися повний текст Українці стали менше курити і платять більше податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:31

да все паровозы на электронки переходят... кому надо этот фуфел по 100 грн. за пачку
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:56

Кроме парения (сам перешел на электронку 6,5 лет назад) есть также неплохой вариант делать сигареты самому.
Себестоимость пачки по качеству уровня Марльборо получается на уровне 10-14 грн.
Вот небольшие расчеты:
1. Покупаем нормальный ферментированый табак вирджиния или вирджиния голд от 400 до 600 грн. за 1 кг. Добавляем немного других сортов табака (ориентальных для запаха) или берли (для крепости). На 1 сигарету идет от 0,8 до 1 г табака.
2. Покупаем гильзы для сигарет - от 60 до 80 грн. за 500 штук.
3. Покупаем машинку для набивки - от 100 до 1000 грн.
За 10-15 минут получается 20 штук сигарет с полностью натуральным табаком.
Хотя курить действительно вредно...
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:11

Угу, стану я меньше курить ради налогов, щас!
papazina
 
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