Американська мережа кав'ярень Starbucks рано чи пізно вийде на український ринок
Дивися повний текст Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 10:39
Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні.
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:39
А что, собственно, особенного в Старбакс? Обычный кофе, как и везде :-)
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:46
Капец идиоты.
Вы не старбакс привлекать должны, а Сименс! Украина кофе не сварит и пирожные не сделает???? Тут кофейни на каждом углу! Потому и не заходят! Зайдут - заберут работу у украинских владельцев. А кофе в Старбакс - помои. На вкус и цвет, конечно...
Додано: Чет 01 лют, 2018 11:24
Сименс можно привлечь продав ему за безценок какой-нибудь Турбоатом, который они благополучно переплавят на металлолом - дурных нигде нема. Проблема в том, что Сименсу нужен внутренний рынок, а его нет
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:04
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:23
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