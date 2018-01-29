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Кличко відповів на відмову
Starbucks працювати в Україні

Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:39

Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Американська мережа кав'ярень Starbucks рано чи пізно вийде на український ринок

Дивися повний текст Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:39

А что, собственно, особенного в Старбакс? Обычный кофе, как и везде :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:46

Капец идиоты.
Вы не старбакс привлекать должны, а Сименс! Украина кофе не сварит и пирожные не сделает???? Тут кофейни на каждом углу! Потому и не заходят! Зайдут - заберут работу у украинских владельцев. А кофе в Старбакс - помои. На вкус и цвет, конечно...
sensei
 
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Сименс можно привлечь продав ему за безценок какой-нибудь Турбоатом, который они благополучно переплавят на металлолом - дурных нигде нема. Проблема в том, что Сименсу нужен внутренний рынок, а его нет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:40

По окончанию реформ будет уже некому продавать кофе :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:04

  sequence написав:Сименс можно привлечь продав ему за безценок какой-нибудь Турбоатом, который они благополучно переплавят на металлолом - дурных нигде нема. Проблема в том, что Сименсу нужен внутренний рынок, а его нет

Правительство предоставило украинский рынок американской GeneralElectrik
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:23

  De Bil написав:А что, собственно, особенного в Старбакс? Обычный кофе, как и везде :-)

Вы так договоритесь что индейцы зря за красивые и модные бусы остров Манхэтен продали?
vitali_kalinin
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Смех да и только ))
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