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Кличко відповів на відмову
Starbucks працювати в Україні

Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:29

Отбитогловый явно замечтался.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:58

“Мы не планируем работу в Украине” – заявили в пресс-службе Starbucks.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" - ответил им Кличко.
EKO
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