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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:58
“Мы не планируем работу в Украине” – заявили в пресс-службе Starbucks.
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" - ответил им Кличко.
Додано: Чет 01 лют, 2018 21:16
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:49
Re: Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні
Чтобы прибыль с каждой чашечки кофе как можно быстрее ушла в Америку.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:41
Уважаемые Бренды, по дороге из Борисполя в Киев остановитесь возле первого попутного магазина Рошен (м. Харьковская) и зайдите в подземный переход - вы поймете в какой вы стране
Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:03
Так то что местных кофеин много - это хорошо...
Просто когда приходит иностранная сеть - это инвестиции.
Типа строительство новых кофеин, а это мультиплицирует занятость в строительстве, производстве строиматериалов. Там наверное продукты(мука, мясо, сахар) тоже из местного сырья.
Оно так то мелочь, но когда таких инвестиций много то наверное результат есть.
Но наверное посчитали что что риски большие и не наберут здесь столько покупателей, что бы вложения отбились.
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