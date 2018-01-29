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Кличко відповів на відмову
Starbucks працювати в Україні

Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:29

Отбитогловый явно замечтался.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:58

“Мы не планируем работу в Украине” – заявили в пресс-службе Starbucks.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" - ответил им Кличко.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:16

  Ratatui написав:Отбитогловый явно замечтался.

Тотакоя. Мечтать не вредно. Но тут нужно заценить уровень мечтаний!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:49

Re: Кличко відповів на відмову Starbucks працювати в Україні

Это только вопрос времени, когда придет. А мы должны сделать все, чтобы они пришли как можно быстрее, и я это делаю”, – сказал Кличко

Чтобы прибыль с каждой чашечки кофе как можно быстрее ушла в Америку.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:41

Уважаемые Бренды, по дороге из Борисполя в Киев остановитесь возле первого попутного магазина Рошен (м. Харьковская) и зайдите в подземный переход - вы поймете в какой вы стране
olegbabii
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:03

Так то что местных кофеин много - это хорошо...
Просто когда приходит иностранная сеть - это инвестиции.
Типа строительство новых кофеин, а это мультиплицирует занятость в строительстве, производстве строиматериалов. Там наверное продукты(мука, мясо, сахар) тоже из местного сырья.
Оно так то мелочь, но когда таких инвестиций много то наверное результат есть.
Но наверное посчитали что что риски большие и не наберут здесь столько покупателей, что бы вложения отбились.
Yura_Gag
 
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