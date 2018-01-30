За січень-грудень 2017 року з населенням було укладено 91,3 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості.
Дивися повний текст Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку: Держстат озвучив цифри.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 11:21
Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку: Держстат озвучив цифри.
Додано: Чет 01 лют, 2018 11:21
Можно предположить, в среднем по стране рост реальных "доходов" населения таки ещё несколько отстаёт от реальных расходов... имхо))
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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