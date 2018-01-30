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Скільки мільярдів українці
заборгували за комуналку:...

Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:21

Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку:...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-грудень 2017 року з населенням було укладено 91,3 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості.

Дивися повний текст Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку: Держстат озвучив цифри.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:21

Можно предположить, в среднем по стране рост реальных "доходов" населения таки ещё несколько отстаёт от реальных расходов... имхо))
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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