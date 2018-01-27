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Стів Возняк: «Я більше не
вірю словам Ілона Маска»

Стів Возняк: «Я більше не вірю словам Ілона Маска»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:39

Стів Возняк: «Я більше не вірю словам Ілона Маска»

Пропонуємо до обговорення:
Стів Возняк розповів, що як і раніше любить автомобілі Tesla

Дивися повний текст Стів Возняк: «Я більше не вірю словам Ілона Маска».
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:39

Стив Возняк: «Я больше не верю словам Илона Маска»- Маск расплакался,обиделся и ушёл в свой ЮАР...
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