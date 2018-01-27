Стів Возняк розповів, що як і раніше любить автомобілі Tesla
Дивися повний текст Стів Возняк: «Я більше не вірю словам Ілона Маска».
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Додано: Чет 01 лют, 2018 11:39
Стів Возняк: «Я більше не вірю словам Ілона Маска»
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Дивися повний текст Стів Возняк: «Я більше не вірю словам Ілона Маска».
Додано: Чет 01 лют, 2018 11:39
Стив Возняк: «Я больше не верю словам Илона Маска»- Маск расплакался,обиделся и ушёл в свой ЮАР...
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