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МВФ про зростання економіки
України: не дасть можливості...

МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:14

МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Дивися повний текст МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості поліпшити життя українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:25

Да, при реструктуризации долгов, как мне помнится, чем больше рост ВВП - тем больше проценты к выплате.
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:15

Вот нам и ответ на якобы повышение зарплат- улучшения уровня жизни нет и не предвидится
Moimir
 
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