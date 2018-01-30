Про це під час прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
Дивися повний текст МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості поліпшити життя українців.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 12:14
МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ про зростання економіки України: не дасть можливості поліпшити життя українців.
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:25
Да, при реструктуризации долгов, как мне помнится, чем больше рост ВВП - тем больше проценты к выплате.
Додано: Чет 01 лют, 2018 13:15
Вот нам и ответ на якобы повышение зарплат- улучшения уровня жизни нет и не предвидится
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