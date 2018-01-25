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Білорусь підвищила тарифи
на транзит російської нафти

Білорусь підвищила тарифи на транзит російської нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:21

Білорусь підвищила тарифи на транзит російської нафти

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь підвищила тарифи на транзит російської нафти територією країни.

Дивися повний текст Білорусь підвищила тарифи на транзит російської нафти.
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