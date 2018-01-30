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Bitcoin вже нижче
10 тисяч дол.

Bitcoin вже нижче 10 тисяч дол.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:46

Bitcoin вже нижче 10 тисяч дол.

Пропонуємо до обговорення:
Вартість криптовалюти біткойн за останню добу впала на 4% і торгується нижче 10 тисяч доларів за монету.

Дивися повний текст Bitcoin вже нижче 10 тисяч дол..
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:46

Гривня все ниже ... Ну очень важная новость
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