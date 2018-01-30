|
|
Bitcoin вже нижче 10 тисяч дол.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Вартість криптовалюти біткойн за останню добу впала на 4% і торгується нижче 10 тисяч доларів за монету.
Дивися повний текст Bitcoin вже нижче 10 тисяч дол.
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79741
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 12:46
Гривня все ниже ... Ну очень важная новость
-
brk01230
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 15.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32
|2578
|
|
|11
|783
|
|
|1
|69
|
Сер 24 січ, 2018 11:10
bobo
реклама