RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацбанку відповіли на
претензії Гройсмана щодо...

У Нацбанку відповіли на претензії Гройсмана щодо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:07

У Нацбанку відповіли на претензії Гройсмана щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок чекає внесення до Ради і прийняття законопроекту про діяльність з управління заборгованістю, розробленого ЄБРР.

Дивися повний текст У Нацбанку відповіли на претензії Гройсмана щодо облікової ставки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79741
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:07

НБУ стал более чем разумен в своих высказываниях
Moimir
 
Повідомлень: 244
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У CША обмірковують план щодо створення національної...
R2 » Пон 29 січ, 2018 17:40
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 17:40
Cler
У Венеціанській комісії прокоментували претензії...
R2 » П'ят 26 січ, 2018 12:22
9 533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 19:09
freeze
Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...
R2 » Пон 22 січ, 2018 19:29
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 19:37
BIGor
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.