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Зростання цін на ринку новобудов Києва продовжилося і в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Ціни квадратного метра квартир по класах первинної нерухомості Києва.
Дивися повний текст Зростання цін на ринку новобудов Києва продовжилося і в 2018 році
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R2
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Додано: Чет 01 лют, 2018 14:08
Всё правильно,если не берут- поднять цены,может поможет.
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драйвер
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Додано: Чет 01 лют, 2018 14:51
драйвер написав:
Всё правильно,если не берут- поднять цены,может поможет.
бензин подорожал, зарплаты рабочим выросли
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ujkjdobyf
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Додано: Чет 01 лют, 2018 15:24
Тем более если все дорожает - откуда деньги на квартиру?
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Molchyn
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Додано: Чет 01 лют, 2018 15:50
Если инфляция 14% а рост цен недвиги 2.9% то это рост или падение?
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dima482
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