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Зростання цін на ринку новобудов
Києва продовжилося і в...

Зростання цін на ринку новобудов Києва продовжилося і в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:08

Зростання цін на ринку новобудов Києва продовжилося і в...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни квадратного метра квартир по класах первинної нерухомості Києва.

Дивися повний текст Зростання цін на ринку новобудов Києва продовжилося і в 2018 році.
R2
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Всё правильно,если не берут- поднять цены,может поможет.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:51

  драйвер написав:Всё правильно,если не берут- поднять цены,может поможет.

бензин подорожал, зарплаты рабочим выросли
ujkjdobyf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:24

Тем более если все дорожает - откуда деньги на квартиру?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:50

Если инфляция 14% а рост цен недвиги 2.9% то это рост или падение?
dima482
 
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